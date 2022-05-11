Що відомо про втрати Нацгвардії на війні
Нацгвардійці відважно захищають українську землю від російських окупантів. На жаль, деякі пожертвували власним життям за Батьківщину, пише 24 канал.
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Начальник управління штабу Нацгвардії Олексій Надточий повідомив на брифінгу, що 501 боєць загинув. Крім того, ще 1 697 військових зазнали поранень.
Зауважимо, що військово-політичне керівництво нашої держави не розголошує загальну кількість загиблих українських військових. Адже цією інформацією може скористатися ворог. 16 квітня президент Володимир Зеленський повідомив, що з початку війни загинули від 2,5 тисячі до 3 тисяч українських військових. Водночас втрати росіян на той час становили 19 – 20 тисяч бійців.
Загиблі на війні: останні новини
- Під час російської окупації Київської області загинула журналістка Оксана Гайдар. Це трапилося внаслідок артилерійських обстрілів села Шевченкове. Під обстріл медійниця потрапила разом з матір'ю.
- Станом на 9 травня ворожі війська вбили 226 українських дітей. Також відомо, що 415 неповнолітніх зазнали поранень. Найбільше жертв зафіксували у Київській області.
- У Білогорівці Луганської області загинули волонтери з Закарпаття – Назар Дичук та Дмитро Биць. Чоловіки допомагали місцевим мешканцям евакуюватися, однак потрапили під обстріл школи.
- У боях на Харківщині життя за Україну віддав журналіст та військовий Максим Мединський. Боєць родом з Одеси. Відомо, що в нього залишилися дружина та 3-річна донечка.
- 5 травня стало відомо, що на заводі "Азовсталь" у Маріуполі загинула психологиня полку "Азов" Наталія Луговська. У 2018 році жінка втратила на війні 23-річного сина, який був "азовцем". Саме після цього Наталія долучилася до полку.
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