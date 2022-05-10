Про смерть журналісти стало відомо лише у травні
Про загибель Оксани Гайдар 10-го травня повідомив голова Національної спілки журналістів України Сергій Томіленко. За його словами, про смерть журналістки стало відомо з допису Лариси Вакульницької у фейсбуці.
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Повідомляється, що Гайдар загинула між 11 та 12 березня під час обстрілу російською артилерією села Шевченкове Броварського району. Жінка загинула разом з мамою Лідією.
Журналістка і блогерка Оксана Гайдар загинула під час обстрілу російською артилерією села Шевченкове Броварського району між 11 і 12 березня. Про смерть колеги стало відомо днями з допису Лариси Вакульницької у фейсбуку,
– написав Томіленко.
Останній допис Гайдар зробила 11 березня
Томіленко повідомив, що останній допис журналістки датований 11 березня. Тоді вона у твітері написала про ситуацію на Київщині та оголосила, що видалить свій профіль.
"Від учора в нас немає світла, ледь животіє інтернет. Русня нікому не дає виїхати – стріляє по автівках та навіть по велосипедах на смерть. Можна лише тихо сидіти по хатах. Гуманітарна катастрофа – питання максимум місяця. Твітер я видаляю, сподіваюся, що ще побачимось. Все буде Україна!", – писала вона.
Власкор "Українського тижня" в Парижі Алла Лазарєва була знайома з загиблою майже 40 років та підтримувала зв'язок під час війни. Вона розповіла, що відправила Гайдар останнє повідомлення 7 березня. Однак загибла так і не прочитала його.
Що відомо про Гайдар
Сергій Томіленко повідомив, що Оксана Гайдар писала під псевдонімом Руда Пані. Повідомляється, що вона разом з чоловіком та сином проживала у Москві, але після початку повномасштабної війни повернулася в Україну.
Як повідомив Томіленко, Гайдар писала публікації на історичну тематику та викривала імперські амбіції російської влади.
Загибла журналістка народилася й виростала в Києві у родині журналіста. Її батько Юрій Гайдар працював заступником редактора "Спортивної газети".
Як розповіла перша секретарка Національної спілки журналістів України Ліна Кущ, Гайдар працювала в "Укрінформі".
Загиблі журналісти через військове вторгнення Росії
- У березні російські військові цинічно розстріляли міжнародних журналістів The New York Times в Ірпені. Унаслідок обстрілу загинув 51-річний кореспондент.
- У середині березня під обстрілом у Києві загинула журналістка The Insider Оксана Бауліна. Вона за редакційним завданням знімала руйнування після обстрілу російськими військами Подільського району Києва та потрапила під новий ракетний удар.
- 1-го квітня поліція знайшла тіло відомого фотографа та документаліста Макса Левіна. Він працював у зоні бойових дій.
- Наприкінці квітня російські військові обстріляли Київ та влучили у житловий будинок. Унаслідок обстрілу загинула журналістка "Радіо Свобода" Віра Гирич.
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