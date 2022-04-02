Ще 13 березня Максим Левін відправився разом з військовослужбовцем Олексієм Чернишовим поблизу Гути-Межигірської, щоб знімати наслідки російської агресію.

Вони вийшли з автомобіля та направилися в напрямку села Мощун. В районі почалися активні бойові дії, і з того часу з ними не було зв’язку.

Що сталося з Олексієм Чернишовим – наразі невідомо.

З 15 років Максим Левін мріяв бути фотографом

Максу Левіну було всього 40 років. Фотографом мріяв стати ще з 15 років, після чого відвідував один з київських фотогуртків. Після здобуття освіти за фахом "інженер компʼютерних систем" в КПІ Левін поринув у професію, про яку завжди мріяв – фотожурналістику.

В подальші роки Максим Левін співпрацював з відомими українськими та міжнародними виданнями: BBC, Reuters, Associated Press, УНІАН, Громадське тощо. Його світлини також публікували Wall Street Journal, TIME, Радіо Свобода (RFE/RL), Breaking news Poland, EU AGENDA, Vatican news.

Левін не боявся працювати у справді гарячих точках. У його доробку фоторепортажі з Революції гідності, україно-російської війни з 2014 року. Зокрема, він виходив з Іловайського котла разом з українськими військовими.

Фотожурналіст був одружений. У нього залишилися четверо неповнолітніх синів, дружина та літні батьки. У 2015 році Петро Порошенко нагородив Максима Левіна орденом "За заслуги" ІІІ ступеня.