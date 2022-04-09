Про це повідомила речниця Білого дому Джен Псакі. Вона наголосила, що США знали про цілі Росії й попереджали про них.

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Що стосується конкретних цілей (росіян Україні – 24 канал), то ми знали від самого початку і говорили про це публічно, що президент Путін і російські військові звісно мали наміри або могли цілити по цивільних, включно із журналістами,

– наголосила прессекретарка.

Так вона відповіла на питання журналістів про те, чи мають США розвідувальну інформацію про те, що російським солдатам дали вказівку вбивати журналістів.

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