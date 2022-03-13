Ще один журналіст отримав поранення. Про це 13 березня повідомив начальник Головного управління Національної поліції в Київській області.
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Окупанти обстріляли в журналістів The New York Times
Сьогодні (мовиться про 13 березня – 24 канал) в Ірпені розстріляли 51-річного кореспондента всесвітньо відомого медіа The New York Times. Ще один журналіст поранений,
– розповіли у поліції.
На жаль, загинув громадянин США Брент Ренауд. Він намагався показати світу підступність, жорстокість та безжальність окупантів.
Окупанти вбили журналіста The New York Times / Фото з фейсбуку Андрія Нєбитова
Другого журналіста доправили в лікарню
Пораненого журналіста вдалось вивезти з місця обстрілу та доправити в лікарню Охмадит у Києві.
Щойно (мовиться про 13:40 13 березня – 24 канал) в НДСЛ Охматдит привезли пораненого журналіста зі США. Вони з колегами потрапили під ворожий обстріл. Наші лікарі надають медичну допомогу пораненому,
– написала речниця лікарні.
Окупанти поранили американського журналіста: відео з лікарні