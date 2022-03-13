Ще один журналіст отримав поранення. Про це 13 березня повідомив начальник Головного управління Національної поліції в Київській області.

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Окупанти обстріляли в журналістів The New York Times

Сьогодні (мовиться про 13 березня – 24 канал) в Ірпені розстріляли 51-річного кореспондента всесвітньо відомого медіа The New York Times. Ще один журналіст поранений,

– розповіли у поліції.

На жаль, загинув громадянин США Брент Ренауд. Він намагався показати світу підступність, жорстокість та безжальність окупантів.

Окупанти вбили журналіста The New York Times / Фото з фейсбуку Андрія Нєбитова

Другого журналіста доправили в лікарню

Пораненого журналіста вдалось вивезти з місця обстрілу та доправити в лікарню Охмадит у Києві.

Щойно (мовиться про 13:40 13 березня – 24 канал) в НДСЛ Охматдит привезли пораненого журналіста зі США. Вони з колегами потрапили під ворожий обстріл. Наші лікарі надають медичну допомогу пораненому,

– написала речниця лікарні.

Окупанти поранили американського журналіста: відео з лікарні