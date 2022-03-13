Еще один журналист получил ранение. Об этом 13 марта сообщил начальник Главного управления Национальной полиции в Киевской области.

Важно 35 человек погибли в результате авиаудара по Яворовскому полигону

Оккупанты обстреляли журналистов The New York Times

Сегодня (говорится о 13 марта – 24 канал) в Ирпене расстреляли 51-летнего корреспондента всемирно известного медиа The New York Times. Еще один журналист ранен,

– рассказали в полиции.

К сожалению, погиб гражданин США Брент Ренауд. Он пытался показать миру коварство, жестокость и безжалостность оккупантов.

Оккупанты убили журналиста The New York Times / Фото из фейсбука Андрея Небытова

Второго журналиста доставили в больницу

Раненого журналиста удалось вывезти с места обстрела и доставить в больницу Охматдет в Киеве.

Только что (говорится о 13:40 13 марта – 24 канал) в НДСЛ Охматдет привезли раненого журналиста из США. Они с коллегами попали под вражеский обстрел. Наши врачи оказывают медицинскую помощь раненому,

– написала пресс-секретарь больницы.

Оккупанты ранили американского журналиста: видео из больницы