З даними ювенальних прокурорів, станом на ранок 9 травня внаслідок повномасштабної збройної агресії Росії проти України постраждала понад 641 дитина. За офіційними даними, 415 дітей отримали поранення різного ступеня тяжкості, а 226 – загинули.

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У неділю, 8 травня прокуратуру повідомили про смерть 13-річної дівчинки, яка була в одній з легкових приватних авто, які долучилися до евакуаційної колони в Чугуївському районі Харківської області. Окупанти обстріляли машину 4 травня, внаслідок чого дівчинка загинула.

Також 7 травня на Луганщині, в селах Білогородка та Шипілове 2 дівчат отримали поранення. Дітям, які постраждали внаслідок ворожих обстрілів – по 9 та 13 років.

Загалом понад 640 дітей стали жертвами війни. Ці цифри, зазначають в Офісі Генерального прокурора, не є остаточними – у населених пунктах триває робота зі встановлення точної цифри.

Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях,

– написали у відомстві.

За даними прокуратури, найбільше дітей та неповнолітніх постраждало у Донецькій області. Там було поранено та вбито 139 дітей.

Також найбільші втрати серед дітей у:

Київській області – 116 дітей,

Харківській області – 99 дітей,

Чернігівській області – 68 дітей,

Херсонській області – 46 дітей,

Миколаївській області – 44 дитини,

Луганській області – 44 дитини,

Запорізькій області – 28 дітей,

Сумській області – 17 дітей,

у місті Києві – 16 дітей,

Житомирській області – 15 дітей.

У Офісі Генпрокурора повідомили, що внаслідок щоденних обстрілів та бомбардувань російськими окупантами українських міст та сіл пошкоджено вже 1635 закладів освіти, що унеможливлює проведення повноцінного навчального процесу. При цьому 126 шкіл, гімназій та ліцеїв знищено вщент.

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