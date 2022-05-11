Что известно о потерях Нацгвардии на войне

Нацгвардейцы смело защищают украинскую землю от российских оккупантов. К сожалению, некоторые пожертвовали собственной жизнью за Родину, пишет 24 канал.

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Начальник управления штаба Нацгвардии Алексей Надточий сообщил на брифинге, что 501 человек погиб. Кроме того, еще 1 697 военных получили ранения.

Заметим, что военно-политическое руководство государства не разглашает общее число погибших украинских военных. Ведь этой информацией может воспользоваться враг. 16 апреля президент Владимир Зеленский сообщил, что с начала войны погибли от 2,5 тысяч до 3 тысяч украинских военных. В то же время потери россиян в то время составили 19 – 20 тысяч бойцов.

Погибшие на войне: последние новости

Обратите внимание! На утро 11 мая Вооруженные Силы Украины ликвидировали 26 350 российских оккупантов. Кроме того, наши бойцы уничтожили большое количество вражеской техники: 1187 танков, 528 артиллерийских систем, 390 беспилотников, 199 самолетов.

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