У бойца осталась 3-летняя дочь

Герой был родом из Болграда в Одесской области. У него остались жена Татьяна и 3-летняя дочь Алиса, которая с нетерпением ждала возвращения отца.

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Болградский городской совет выражает слова глубокого соболезнования семье Мединских, по поводу трагической гибели сына Максима Мединского, лейтенанта Вооруженных сил Украины,

– подчеркнул мэр Болграда Сергей Димитриев.

Что известно о Герое

Максим ушел на войну еще в 2014 году. Через год вернулся домой, потому что хотел создать семью. Воин рассказывал, что смысл его жизни – в дочери. Боец хотел для нее лучшее будущее. Поэтому еще перед началом полномасштабной войны знал, что снова приступит к обороне.

"Если снова начнутся активные боевые действия, я, конечно же, вернусь на войну. Совершенно готов сделать это в любой момент. Нужно будет разобраться с работой, домашними вопросами и вперед. Бояться нормально, волноваться о родных тоже. Но не пойти не могу. А как иначе? Кто должен это сделать? Всегда есть что терять. Но важно не только бояться потерь, но и защищать свое", – говорил Максим проекту "Жители Киева".



Максим Мединский погиб в боях на Харьковщине / Фото Кристины Кулаковской

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В Министерстве энергетики рассказали, что Мединский работал коммуникационщиком в их Офисе реформ. В мирное время он являлся талантливым журналистом и дизайнером.

Обратите внимание! Боец вырос в семье военных. Его отец был военным журналистом, а мать – учительница по образованию, которая тоже служила. В детстве Максим рос в окружении детей, чьи родители тоже были военными. Все они, как погибший воин, мечтали в будущем стать десантниками.

Редакция 24 канала выражает искренние соболезнования родным и близким Максима Мединского. Мы благодарим за его подвиг. Герои не погибают!

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