Герой написал, что будет биться, сколько будет сил. Последнее пост Махова – 30 апреля. Тогда он рассказал, что его упрямое подразделение ВСУ отбило вражескую атаку под Изюмом.

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В апреле Махову исполнилось 36 лет. Этот день он встретил на фронте. Герой подчеркнул, что находится в кругу самых отважных людей Украины.

За несколько дней до гибели Махов рассказал: его зацепило осколком. Герой поделился своим фото и подчеркнул, что остается в строю.

Заметьте! Махов работал на телеканалах: "Дом", "Украина" и "Украина 24". Вел подкаст "Военкор". Также герой писал и снимал для фонда "Повернись живим".

Зеленский о гибели Махова

Владимир Зеленский сообщил, что Махов погиб в боях под Изюмом в Харьковской области.

Президент заявил, что погибший герой всегда был среди самых смелых. У него была патриотическая и искренняя позиция. Работал в горячих точках и старался привезти сильный материал. В частности, во время пандемии COVID-19, не испугался и две недели провел в Санжарах, куда привезли украинцев, эвакуированных из Китая. Кроме того, Махов стал первым украинским журналистом, побывавшим на нашей станции в Антарктиде.

Президент подчеркнул: как уроженец Луганщины, Махов особенно чувствовал, что значит эта война.

Зеленский заявил: Владислав – сын героя – должен знать, что Россия ответит за смерть отца. А победу для Украины, о которой мечтал Махов, обязательно одержат.

Редакция 24 канала выражает соболезнование близким погибшего героя.

"Сюжет внезапно закончился, свет погас"

Виталий Дейнега – основатель фонда "Повернись живим" – рассказал, что Махов был из тех, которые кажутся бессмертными. Ветеран, военкор, волонтер. Он обладал необычайным чувством юмора и всегда был настоящим.

"Похоже, что погиб мгновенно, а значит ничего не почувствовал и не осознал. Просто его жизнь оборвалась, сюжет внезапно закончился, свет погас", – заявил Дейнега.

Он также отметил, что Махов не хотел бы, чтобы за ним плакали. Герой хотел бы, чтобы борьба за Украину и его родной Луганск продолжалась.

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