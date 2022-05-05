Герой написал, что будет биться, сколько будет сил. Последнее пост Махова – 30 апреля. Тогда он рассказал, что его упрямое подразделение ВСУ отбило вражескую атаку под Изюмом.
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В апреле Махову исполнилось 36 лет. Этот день он встретил на фронте. Герой подчеркнул, что находится в кругу самых отважных людей Украины.
За несколько дней до гибели Махов рассказал: его зацепило осколком. Герой поделился своим фото и подчеркнул, что остается в строю.
Зеленский о гибели Махова
Владимир Зеленский сообщил, что Махов погиб в боях под Изюмом в Харьковской области.
Президент заявил, что погибший герой всегда был среди самых смелых. У него была патриотическая и искренняя позиция. Работал в горячих точках и старался привезти сильный материал. В частности, во время пандемии COVID-19, не испугался и две недели провел в Санжарах, куда привезли украинцев, эвакуированных из Китая. Кроме того, Махов стал первым украинским журналистом, побывавшим на нашей станции в Антарктиде.
Президент подчеркнул: как уроженец Луганщины, Махов особенно чувствовал, что значит эта война.
Зеленский заявил: Владислав – сын героя – должен знать, что Россия ответит за смерть отца. А победу для Украины, о которой мечтал Махов, обязательно одержат.
"Сюжет внезапно закончился, свет погас"
Виталий Дейнега – основатель фонда "Повернись живим" – рассказал, что Махов был из тех, которые кажутся бессмертными. Ветеран, военкор, волонтер. Он обладал необычайным чувством юмора и всегда был настоящим.
"Похоже, что погиб мгновенно, а значит ничего не почувствовал и не осознал. Просто его жизнь оборвалась, сюжет внезапно закончился, свет погас", – заявил Дейнега.
Он также отметил, что Махов не хотел бы, чтобы за ним плакали. Герой хотел бы, чтобы борьба за Украину и его родной Луганск продолжалась.
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