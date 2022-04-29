Коллега Веры Александр Демченко сообщил, что российская ракета попала в ее дом. Журналистка пролежала там всю ночь.

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Демченко также обнародовал фото разбитой машины. Он вспомнил, что несколько лет назад она возила журналистов в Немешаево, чтобы рассказывать, как искать информацию на оккупированных территориях.

Я просто не знаю как рассказать, какого замечательного человека больше нет,

– добавил журналист.

Ракетный удар по Киеву: что известно

Оккупанты запустили 5 ракет по Киеву вечером 28 апреля. Две из них попали в Шевченковский район, одна – в многоэтажку.

Пострадали 10 человек, 4 из которых госпитализировали. Утром сообщали о погибшей женщине под завалами. Ею и оказалась Вера Химич.

К слову, в это время в столице были премьер-министр Болгарии Кирилл Петков и генсек ООН Антониу Гутерриш.

Россияне отчитываются о "точности" и "стратегическом объекте"

Между тем российское минобороны цинично отчитывается об уничтожении очередного стратегического объекта". Россияне утверждают, что в Киеве попали в предприятие ракетно-космической промышленности "Артем". Подло врут о "высокоточности".

О разрушенной многоэтажке, погибшем мирном человеке и пострадавших пропагандисты не вспоминают.

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