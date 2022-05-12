Успешно уничтожить вражескую БМП-1 удалось бригаде быстрого реагирования Нацгвардии Украины. Она совместно с собратьями из отдельной 81-й аэромобильной бригады серьезно взялись за вооружение армии страны-агрессора.

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Была враждебная БМП-1 и нет

Обезвредить боевую машину пехоты нашим военным удалось в Рубежном с помощью "Стугны". На видео можно увидеть, как на вражескую БМП-1 наводят прицел, выстреливают в нее и попадают. Вот и минуснули очередную машину оккупантов.

Украинские военные уничтожили вражескую БМП-1: смотрите видео

Заметим, что за минувшие сутки нашим военным удалось уничтожить 17 таких машин. Но это далеко не все потери российских военных.

Актуальные потери врага по состоянию на 12 мая

Пока известно о 26 650 ликвидированных российских военных, 350 из них обезвредили за минувшие сутки.

Если же говорить о технике, то российская армия с начала полномасштабного вторжения не досчитается 1195 танков, 534 артиллерийских систем, 191 РСЗО, 87 средств ПВО, 2019 единиц автомобильной техники, а также автоцистерн, 41 единицы специальной техники. Уничтожили также 199 самолетов, 161 вертолет, 398 БпЛА оперативно-тактического уровня, 94 крылатых ракеты, а также 13 кораблей.

Какая сейчас ситуация на фронте: коротко

Волынское, Северское и Полесское направления. Там белорусы продолжают укреплять границу в Брестской и Гомельской областях. А вот у россиян на пунктах пропуска Брянской и Курской областей размещены усиленные наряды пограничной службы ФСБ.

Что касается Слобожанского направления, то здесь оккупанты перегруппируют свои войска. Это необходимо для того, чтобы сделать доступ ВСУ к государственной границе. Также захватчики обстреливают наши позиции по артиллерии к северу от Харькова.

На Славянском направлении вражеские войска также перегруппировываются. Это они делают для того, чтобы проводить наступательные действия в Барвенково и Славянске.

На Донецком направлении оккупанты стремятся развить наступление на ряд населенных пунктов. Речь идет о Лиманском, Северодонецком, Бахмутском, Авдеевском, а также Кураховском направлениях.

На Запорожском направлении наши подразделения оккупанты обстреливают из артиллерии и РСЗО, а вот на Южнобугском и Таврическом стремятся улучшить свое тактическое положение. Что касается Николаевского, то в районе Новой Каховки планируется возведение понтонных переправ.

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