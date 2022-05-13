Через 8 лет мост через реку Борова уже во второй раз пострадал из-за россиян. Сначала в июле 2014 года и вот теперь, в мае 2022 года.

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В прошлый раз мост был восстановлен в 2015 году. С лета 2014 года, когда Рубежное, Северодонецк и Лисичанск освободили, до восстановления объекта все желающие пользовались временной понтонной переправой, установленной украинскими военными.

Разрушенный мост, который первым в Луганской области отстроили после изгнания оккупантов в 2014-м – транспортного сообщения между Северодонецком и Рубежным больше не существует. Надеюсь, на короткий промежуток времени,

– сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

Что известно о ситуации в Луганской области

Сергей Гайдай сообщил, что россияне штурмуют Горную и Попаснянскую общины. Кроме моста в Рубежном, оккупанты разрушили еще почти 60 домов.

Из-за обстрелов врага погибли 2 человека. 11 мая мужчина из Лисичанска получил несовместимые с жизнью ранения. Также в больнице в Днепре недавно скончался 11-летний мальчик из Золотого, находившийся в крайне тяжелом состоянии.

Прошедшие сутки оккупанты били по жилым массивам

В течение 12 мая оккупанты 31 раз открывали огонь в сторону жилых массивов Луганщины. 7 многоэтажек повреждено в Северодонецке, 1 – в Лисичанске.

Но, по словам Гайдая, больше всего досталось Попаснянской и Горной общинам. Там оккупанты вели штурмовые действия в направлении Орехово и в районе Камышевахи. Удачи в наступлении они не имели, но разрушили множество домов – более 50.

15 – во Врубовке, 12 – в Золотом, 11 – в Камышевасе, 6 – в Тошковке, 4 – в Троицком и еще девять по другим селам Попаснянского общества. Кроме того, днем спасатели ликвидировали возгорание склада с углем в Лисичанске,

– сказал Гайдай.

Ситуация на фронте:

За прошедшие сутки украинские защитники отразили 18 атак врага на Луганском и Донецком направлениях;

Там ВСУ уничтожили 13 танков, 8 артиллерийских систем, 27 единиц боевой бронированной техники, 2 единицы специальной инженерной техники и 5 автомобилей противника.

Подразделения ПВО сбили один вражеский многоцелевой вертолет Ка-52 и 4 беспилотных летательных аппарата типа "Орлан-10".

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