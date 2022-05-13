За 8 років міст через річку Борова вже вдруге постраждав через росіян. Спочатку у липні 2014 року й ось тепер, у травні 2022.

До теми Росіяни хочуть прорвати лінію оборони на Луганщині, – Гайдай

Минулого разу міст відновили у 2015 році. А з літа 2014 року, коли Рубіжне, Сєвєродонецьк та Лисичанськ звільнили, до відбудови об'єкта всі охочі користувалися тимчасовою понтонною переправою, встановленою українськими військовими.

Зруйнований міст, який першим на Луганщині відбудували після вигнання окупантів у 2014-му – транспортного сполучення між Сєвєродонецьком та Рубіжним більше не існує. Сподіваюсь, на короткий проміжок часу,

– повідомив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай.

Що відомо про ситуацію на Луганщині

Сергій Гайдай повідомив, що росіяни штурмують Гірську та Попаснянську громади. Окрім мосту в Рубіжному, окупанти зруйнували ще майже 60 будинків.

Через обстріли ворога загинули 2 людини. 11 травня чоловік із Лисичанська отримав несумісні з життям поранення. Також у лікарні в Дніпрі нещодавно помер 11-річний хлопчик із Золотого, який перебував у вкрай важкому стані.

Минулої доби окупанти гатили по житлових масивах

Впродовж 12 травня окупанти 31 раз росіяни відкривали вогонь у бік житлових масивів Луганщини. 7 багатоповерхівок пошкоджено в Сєвєродонецьку, 1 – в Лисичанську.

Але, за словами Гайдая, найбільше дісталося Попаснянській і Гірській громадам. Там окупанти вели штурмові дії у напрямку Оріхового та в районі Комишувахи. Успіхів у наступі вони не мали, але зруйнували безліч будинків – понад 50.

15 – у Врубівці, 12 – у Золотому, 11 – у Комишувасі, 6 – у Тошківці, 4 – у Троїцькому та ще дев’ять по інших селах Попаснянської громади. Крім того, удень рятувальники ліквідували загоряння складу з вугіллям в Лисичанську,

– сказав Гайдай.

Ситуація на фронті:

За минулу добу українські захисники відбили 18 атак ворога на Луганському та Донецькому напрямках;

Там ЗСУ знищили 13 танків, 8 артилерійських систем, 27 одиниць бойової броньованої техніки, 2 одиниці спеціальної інженерної техніки та 5 автомобілів противника.

Підрозділи ППО збили один ворожий багатоцільовий гелікоптер Ка-52 та 4 безпілотних літальних апарати типу "Орлан-10".

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