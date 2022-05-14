Окупанти з авіації гатять по Врубівці на Луганщині
На територію області перекидають величезну кількість військової техніки, а воювати відправляють всіх, кого тільки можуть. Окупанти продовжують обстрілювати деякі території з авіації, зокрема Врубівку. Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.
Важливо Руйнують будинки та інфраструктуру: окупанти перетворюють Луганщину на пустелю
У Врубівці, що у Попаснянській громаді, ситуація вкрай гостра. Росіяни руйнують будинки щодня. Стріляють системами залпового вогню і все частіше застосовують авіацію,
– заявив Гайдай.
За його словами, майже на кожній вулиці Врубівки є значні пошкодження, й на них досі є люди, які хочуть евакуюватися. Він підкреслив, що евакуацію проводять, як тільки дозволяє безпекова ситуація.
Так, сьогодні звідти вдалося врятували вісьмох осіб, з яких троє – діти.
Луганська область: останні новини
- На Луганщині ситуація продовжує ускладнюватися. Російські загарбники перекидають на територію області людей та техніку. Вони кинули всі зусилля, аби прорвати лінію оборони.
- Без води та електрики, за словами Сергія Гайдая, залишилась вся Луганська область. У Новопскові російські окупаційні війська втрутились в роботу магістрального газогону, що транспортує газ до Луганської та Донецької областей.
- Також Гайдай заявив, що кількість окупантів на Луганщині неймовірна, навіть попри те, що багато з них відмовляється йти в наступ. Річ у тім, що воювати відправляють всіх, кого тільки можуть.
- Водночас на Луганщині й Донеччині за добу, 13 травня, ЗСУ відбили 10 атак ворога. Наші військовослужбовці знищили 5 танків, 5 артилерійських систем, 6 одиниць бойової броньованої техніки, 7 ворожих автомобілів. Підрозділи ППО збили три безпілотних літальних апарати типу "Орлан-10".
- Збройним Силам України вдалося потопити катер окупантів на Луганщині. Росіяни його використовували під час форсування Сіверського Дінця. Що ж тепер він також пішов в слід за російським кораблем.
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