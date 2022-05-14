Оккупанты из авиации лупят по Врубовке на Луганщине

На территорию области опрокидывают множество военной техники, а воевать отправляют всех, кого только могут. Оккупанты продолжают обстреливать некоторые территории из авиации, в частности Врубовку. Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

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Во Врубовке Попаснянской общины ситуация очень острая. Россияне разрушают дома каждый день. Стреляют системами залпового огня и все чаще применяют авиацию,

– заявил Гайдай.

По его словам, почти на каждой улице Врубовки есть значительные повреждения, и на них до сих пор есть люди, которые хотят эвакуироваться. Он подчеркнул, что эвакуацию проводят, как только позволяет ситуация с безопасностью.

Так, сегодня оттуда удалось спасти восемь человек, из которых трое – дети.

Луганская область: последние новости

В Луганской области ситуация продолжает усложняться. Российские захватчики опрокидывают на территорию области людей и технику. Они бросили все усилия, чтобы прорвать линию обороны.

Без воды и электричества, по словам Сергея Гайдая, осталась вся Луганская область. В Новопскове российские оккупационные войска вмешались в работу магистрального газопровода, транспортирующего газ в Луганскую и Донецкую области.

Также Гайдай заявил, что количество оккупантов на Луганщине невероятно, даже несмотря на то, что многие из них отказываются идти в наступление. Дело в том, что воевать отправляют всех, кого только могут.

В то же время в Луганской и Донбассе за сутки, 13 мая, ВСУ отбили 10 атак врага. Наши военнослужащие уничтожили 5 танков, 5 артиллерийских систем, 6 единиц боевой бронированной техники, 7 вражеских автомобилей. Подразделения ПВО сбили три беспилотных летательных аппарата типа "Орлан-10".

Вооруженным Силам Украины удалось потопить катер оккупантов в Луганской области. Русские его использовали во время форсирования Северского Донца. Так что теперь он тоже пошел в след за русским кораблем.

Заметьте – Сергей Гайдай о ситуации в Луганской области: смотрите видео