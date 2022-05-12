По словам главы Луганской области, 11 мая были зафиксированы несанкционированные изменения режимов транспортировки газа.

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Они указывают о закрытии газовых кранов на компрессорной станции во временно оккупированном Новопскове. В частности, на магистральном газопроводе "Новопсков-Шебелинка", который транспортирует газ на территорию Донецкой и Луганской областей.

Получена информация о самовольном вмешательстве со стороны Новопсковской промплощадки в транзитные потоки газа,

– сообщил Сергей Гайдай.

"Зафиксирован несанкционированный отбор транзитного газа из магистрального газопровода "Союз" в газопроводы на неконтролируемой Украиной территории Луганской и Донецкой областей. Фактически речь идет о краже газа", – добавил Гайдай.

Вода и электричество

Глава Луганской ОВА отметил, в Луганской области почти не осталось уцелевших объектов жизнеобеспечения, ведь россияне уничтожают все на своем пути. Большинство критической инфраструктуры придется строить с нуля.

"Какие-то линии электропередачи еще можно отремонтировать, но не позволяют постоянные обстрелы в районах поврежденных участков. Сейчас электроснабжение отсутствует повсюду в области. Работают исключительно электрогенераторы. Нет и централизованного водоснабжения", – сообщил Сергей Гайдай.

Последние новости из Луганской области

Двое спасателей из Луганской области трагически погибли из-за российских оккупантов. Они помогали тушить пожары, вытаскивали людей из-под завалов и разминировали обстрелянные здания.

Российские военные продолжают обстреливать Луганскую область. На этот раз враги били по зданию школы-интерната для детей с особыми потребностями. Заведение имело современный ремонт и оборудование. К счастью, удалось избежать жертв и пострадавших. Всех воспитанников из школы ранее эвакуировали.

10 мая днем россияне ударили артиллерией и системами залпового огня по городу Северодонецк Луганской области. В результате пострадал газопровод. Жители города остались без газа.

Город Кременная Луганской области уже долгое время находится под враждебной оккупацией. Мародерству россиян нет предела. Они обчищают дома гражданских, образовательные учреждения и больницы. Все награбленное вывозят в Россию.

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