За словами голови Луганської ОВА, 11 травня було зафіксовано несанкціоновані зміни режимів транспортування газу.
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Вони вказують про закриття газових кранів на компресорній станції у тимчасово окупованому Новопскові. Зокрема, на магістральному газогоні "Новопсков-Шебелинка", що транспортує газ на територію Донецької та Луганської областей.
Отримано інформацію про самовільне втручання з боку Новопсковського проммайданчика в транзитні потоки газу,
– повідомив Сергій Гайдай.
"Зафіксований несанкціонований відбір транзитного газу з магістрального газопроводу "Союз" в газопроводи на неконтрольованій Україні території Луганської та Донецької областей. Фактично мова йде про крадіжку газу", – додав Гайдай.
Вода та електрика
Голова Луганської ОВА зазначив, на Луганщині майже не залишилося вцілілих об’єктів життєзабезпечення, адже росіяни знищують все на своєму шляху. Більшість критичної інфраструктури доведеться будувати з нуля.
"Якісь лінії електропередачі ще можна відремонтувати, але не дозволяють постійні обстріли в районах пошкоджених ділянок. Зараз електропостачання відсутнє всюди в області. Працюють виключно електрогенератори. Немає і централізованого водопостачання", – повідомив Сергій Гайдай.
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