Удари по Чернігівщині російські загарбники завдали в ніч на 12 травня. Про постраждалих повідомили рятувальники.

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Деталі обстрілу

Як повідомили в ДСНС Чернігівщини, в Новгороді-Сіверському внаслідок авіаудару російських окупантів 3 людини загинули. Також є травмовані 12 осіб.

За словами заступника начальника Новгород-Сіверської районної військової адміністрації Володимира Шкарпітка, жертв серед цивільних людей не зафіксували.

У ніч на 12 травня російські загарбники гатили по Чернігівській області. Вони вирішили "денацифікувати" школи регіону. Про атаку по Новгород-Сіверському розповідав глава Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус.

Завдали удару по місту російські окупанти за допомогою авіації, ймовірно, що літаком СУ-30СМ. Обстріляли школи та адміністративні будівлі. Крім того, від ударів постраждали ще й приватні будинки мешканців Новгород-Сіверського. Людей в черговий раз закликають не ігнорувати сигнали повітряної тривоги, виконувати всі рекомендації та спускатися в укриття. Адже небезпека є на всій території України, ворожі ракети дістають навіть у регіони, які здаються спокійними на перший погляд.

Росіяни обстрілюють й ініші території України

Російські війська нещадно обстріляли в ніч на 12 травня ще й територію Дніпропетровської та Запорізької областей. На Криворізькому напрямку, де вони хочуть просуватися, але Збройні Сили України їм цього не дають, вони гатили забороненими снарядами. Мовиться про фосфорні та касетні бомби.

Зранку росіяни знову нещадно обстріляли Зеленодольську громаду області. Сталося це в момент саме коли люди йшли на роботу. Голова обласної військової адміністрації Валентин Резніченко повідомив, що стріляли з реактивної системи залпового вогню "Ураган". Через це одна людина загинула, одна поранена.

Не краща ситуація з ворожими обстрілами й на Запоріжжі. Там хотіли випустити ракети й по обласному центу, але протиповітряна оборона не дала їм долетіти за призначенням. Також ворог випускає ракети по мирних мешканцях регіону.

Росіяни обстріляли Чернігівщину: дивіться відео