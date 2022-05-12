Обстріл громади на Дніпропетровщині російські окупанти здійснили з реактивної системи залпового вогню "Ураган". Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

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За словами чиновника, ніч на Дніпропетровщині минула "більш-менш".

На ранок окупанти знову обстріляли Зеленодольську громаду з "Ураганів". Поцілили по Великій Костромці та Зеленодольську. Били як раз тоді, коли люди йшли на роботу,

– повідомив Валентин Резніченко.

Внаслідок цинічного обстрілу російських окупантів Зеленодольської громади є один загиблий та один поранений.

Окрім цього снаряд зруйнував об'єкт енергетичної інфраструктури.

На область летіли фосфорні та касетні бомби

Як відомо, російські загарбники намагаються наступати й на Криворізькому напрямку. В ніч на 12 травня вони вели вогонь по всій лінії зіткнення.

Ворог використав для цього заборонені фосфорні та касетні снаряди. Про це повідомляв голова Криворізької військової адміністрації Олександр Вілкул.

Останні обстріли росіян

Російські окупанти продовжують обстрілювати своїми ракетами всі регіони України. Ворожий боєприпас влучив і зруйнував склад сільгосппродукції у Лозівському районі Харківської області. Через цей ракетний обстріл там загинула людина.

Найбільш гарячими точками боїв є Донбас. Очільник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко повідомляв, що регіон потерпає від обстрілів росіян майже всюди. Там не залишилось населених пунктів, куди б не долітали снаряди або які б не відчували цю війну. Російські окупанти гатять по мирному населенню.

Продовжують росіяни обстрілювати й прикордоння на Півночі нашої країни, звідки втікали через наступ наших Збройних Сил. У ніч проти 12 травня російські військові атакували школи на Чернігівщині. Відомо про загиблих, а також поранених внаслідок ворожого удару.

Обстріляли також Комишуваху, що на Запоріжжі. Через це загинула людина. Там російські окупанти використовували артилерію.

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