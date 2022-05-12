Обстрел общины в Днепропетровской области российские оккупанты осуществили из реактивной системы залпового огня "Ураган". Об этом сообщил глава областной военной администрации Валентин Резниченко.

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По словам чиновника, ночь в Днепропетровской области прошла "более-менее".

Наутро оккупанты снова обстреляли Зеленодольскую общину из "Ураганов". Попали по Великой Костромке и Зеленодольску. Били как раз тогда, когда люди шли на работу,

– сообщил Валентин Резниченко.

В результате циничного обстрела российских оккупантов Зеленодольской общины есть один погибший и один раненый.

Кроме этого снаряд разрушил объект энергетической инфраструктуры.

На область летели фосфорные и кассетные бомбы

Как известно, российские захватчики пытаются наступать и на Криворожском направлении. В ночь на 12 мая они вели огонь по всей линии соприкосновения.

Враг использовал для этого запрещенные фосфорные и кассетные снаряды. Об этом сообщал глава Криворожской военной администрации Александр Вилкул.

Последние обстрелы россиян

Российские оккупанты продолжают обстреливать своими ракетами все регионы Украины. Вражеский боеприпас попал и разрушил склад сельхозпродукции в Лозовском районе Харьковской области. Из-за этого ракетного обстрела там погиб человек.

Наиболее горячими точками боев является Донбасс. Глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко сообщал, что регион страдает от обстрелов россиян почти повсюду. Там не осталось населенных пунктов, куда бы не долетали снаряды или которые не чувствовали бы эту войну. Российские оккупанты бьют по мирному населению.

Продолжают россияне обстреливать и приграничье на Севере нашей страны, откуда бежали из-за наступления наших Вооруженных Сил. В ночь на 12 мая российские военные атаковали школы в Черниговской области. Известно о погибших, а также раненых в результате вражеского удара.

Обстреляли также Камышеваху в Запорожской области. Из-за этого погиб человек. Там российские оккупанты использовали артиллерию.

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