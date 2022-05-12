Ворожий боєприпас влучив і зруйнував склад сільгосппродукції. Про це повідомив ввечері того ж дня мер Лозової Сергій Зеленський.

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Що відомо про цю атаку

Загибла людина була цивільною, проте поки деталей не розголошують. Мер пообіцяв оприлюднити більше інформації наступного дня.

З урахуванням безпекових моментів, більше подробиці розповім завтра. Наразі наземної небезпеки Лозівській громаді немає. Але є ракетна,

– підсумував Сергій Зеленський.

Також поки невідомо, в якому саме населеному пункті знищили склад. Мер побажав містянам спокійної ночі.

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У регіоні лунали вибухи

Незадовго до 10 години вечора 11 травня повідомили, що біля Харкова пролунали кілька вибухів. Місцеві жителі оприлюднили одразу кілька відео та фото, на яких було видно, що почалися й пожежі.

Звуки вибухів було чути лише на одному відео. У підписі до нього зазначили, що невдовзі зникло газопостачання одразу в кількох селах області. Станом на початок наступної доби, невідомо, чи була це атака ворога.

Інше руйнування в цей день

11 травня окупаційні війська Росії продовжили обстріли на Донбасі. Під час одного з них, їм вдалося поцілити в склад у Краматорську, де зберігалася аміачна селітра.

Як наслідок трапився вибух і місцевих жителів закликали бути обережними. Мер міста Вадим Лях повідомив, що безпосередньої небезпеки життю людей немає. Проте порекомендував обмежити перебування на вулиці, а також щільно зачиняти вікна в будинках на день.

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