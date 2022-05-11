Унаслідок обстрілу загинуло троє людей

Російські військові здійснили обстріл житлового будинку під час окупації села Степанки Харківського району. За даними слідства, обстріл відбувся 27-го березеня.

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Від рук російських агресорів загинуло троє людей – двоє чоловіків та жінка. Повідомляється, що жителі села поховали їх на подвір'ї будинку, де проживали загиблі.



Загиблих людей поховали на подвір'ї / Фото прокуратури

Про воєнний злочин росіян стало відомо після того, як село Степанки звільнили від російських військовослужбовців. Місцеві жителі повідомили про звірства окупантів у телеграм-боті обласної прокуратури.



Росіяни обстріляли дім з танка / Фото прокуратури

У місцевій прокуратурі заявили, що тіла вбитих людей було ексгумовано та направлено для проведення судово-медичної експертизи.

Звірства росіян в Україні

Про перші звірства росіян в Україні стало відомо після деокупації Київської області. Війська агресора масово вбивали людей у Бучі, Ірпені, Бородянці, Гостомелі та інших населених пунктах.

Загалом внаслідок воєнних злочинів росіян тільки на Київщині загинуло понад 1200 людей. Окупанти жорстоко вбивали людей, ґвалтували, били тощо. Також вони навіть не намагалися приховати свої злочини, адже залишали тіла посеред вулиць.

Тіла людей знаходять досі. Зокрема, нещодавно поблизу Макарова виявили ще одну братську могилу, в якій знайшли тіла трьох людей. Окупанти застрелили місцевих мешканців.

Схожу братську могилу виявили в Миколаївській області. Там також виявили тіла трьох людей, яких росіяни катували.

Ще гірша ситуація в Маріуполі, де вже загинуло близько 22 тисяч людей. Українські захисники заявили, що в братських могилах поблизу міста може бути заховано до 10 тисяч тіл.

Ряд країн вже визнали дії Росії геноцидом українського народу. Зокрема, це зробили Латвія, Естонія, Канада та Чехія.

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