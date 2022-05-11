В результате обстрела погибли три человека

Российские военные произвели обстрел жилого дома во время оккупации села Степанки Харьковского района. По данным следствия, обстрел произошел 27 марта.

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От рук российских агрессоров погибли три человека – двое мужчин и женщина. Сообщается, что жители села похоронили их во дворе дома, где проживали погибшие.



Погибших похоронили во дворе / Фото прокуратуры

О военном преступлении россиян стало известно после того, как село Степанки освободили от российских военнослужащих. Местные жители сообщили о зверствах оккупантов в телеграм-боте областной прокуратуры.



Россияне обстреляли дом из танка / Фото прокуратуры

В местной прокуратуре заявили, что тела убитых были эксгумированы и направлены для проведения судебно-медицинской экспертизы.

Зверства россиян в Украине

О первых зверствах россиян в Украине стало известно после деоккупации Киевской области. Войска агрессора массово убивали людей в Буче, Ирпене, Бородянке, Гостомеле и других населенных пунктах.

Всего в результате военных преступлений россиян только на Киевщине погибли более 1 200 человек. Оккупанты жестоко убивали людей, насиловали, избивали и т.д. Также они даже не пытались скрыть свои преступления, ведь покидали тела среди улиц.

Тела людей находят до сих пор. В частности, недавно вблизи Макарова обнаружили еще одну братскую могилу, в которой нашли тела трех человек. Оккупанты застрелили местных жителей.

Похожую братскую могилу обнаружили в Николаевской области. Там также обнаружили тела трех человек, которых россияне пытали.

Еще хуже ситуация в Мариуполе, где уже погибли около 22 тысяч человек. Украинские защитники заявили, что в братских могилах вблизи города может быть спрятано до 10 тысяч тел.

Ряд стран уже признал действия России геноцидом украинского народа. В частности, это сделали Латвия, Эстония, Канада и Чехия.

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