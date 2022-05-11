Так, чешский сенат принял соответствующее постановление. В нем решительно осудили жестокую и агрессивную войну, которую Россия начала против Украины.
Кстати Сейм Литвы единогласно признал Россию государством, поддерживающим терроризм
Сенат Чехии 11 мая официально признал преступления российских военных в Украине геноцидом украинского народа.
Источник:фейсбук Евгения Перебийноса
Так, чешский сенат принял соответствующее постановление. В нем решительно осудили жестокую и агрессивную войну, которую Россия начала против Украины.
Кстати Сейм Литвы единогласно признал Россию государством, поддерживающим терроризм