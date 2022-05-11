Поки невідомо, що саме слугувало їхньою причиною. Повідомлення про це почали з'являтися незадовго до 10 години вечора. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на публікації в соцмережах.

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У кількох селах, ймовірно, зник газ

Очевидці пишуть, що нібито був "приліт". Проте поки жодної офіційної інформації від Харківської ОВА чи інших держустанов про це не було. Також у регіоні не оголошували повітряну тривогу.

На більшості оприлюднених записів немає моменту вибухів. Проте всюди видно досить велику пожежу, одна з яких спалахнула біля міста Люботин.

Пожежа неподалік від Харкова 11 травня: дивіться відео

Чутні вибухи на одному відео, проте там якраз не видно пожежі. Місцеві о 22:05 написали, що після цього зник газ у кількох селах.

Вибухи після яких зник газ: дивіться відео