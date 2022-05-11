Про це написав начальник Полтавської ОВА Дмитро Лунін. Він додав, що гучні звуки можуть бути зумовлені навчальними стрільбами.

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Обладміністрація спростувала інформацію про вибухи на Полтавщині

Лунін закликав містян не хвилюватися та не реагувати на фейкові повідомлення у соцмережах.

Нагадуємо про навчальні стрільби, які тривають 10 – 13 травня в Полтаві з 8 до 14 години, а також в деяких інших громадах,

– написав він у своєму телеграм-каналі.

Він додав, що саме на його офіційній сторінці можна знайти інформацію щодо актуальних та підтверджених атаках Росії.

Зверніть увагу. Раніше ми розповідали про ймовірні обстріли на Полтавщині та Донеччині, зазначивши, що інформація потребує офіційного підтвердження.

"Укравтодор" відновив сполучення між Києвом і Полтавою

Олександр Кубраков заявив, що на Київщині неподалік села Борщів відновили дорогу поруч зі зруйнованим мостом. Це допомогло забезпечити сполучення між столицею та Полтавою. Очільник Міністерства інфраструктури зазначив, що тимчасовий об'їзд відповідає параметрам дороги третьої категорії та розрахований не лише на легковий, але і на вантажний транспорт.

Яка ситуація на Полтавщині: коротко

25 квітня стався масштабний ракетний обстріл Полтавщини. Вороги поцілили у Кременчуцький нафтопереробний завод, також повністю зруйнували місцеву ТЕЦ.

Завод не працював ще під час попереднього удару окупантів, припинила роботу через значні руйнування і ТЕЦ.

Через обстріл весь Кременчук залишився без гарячої води.

На жаль, внаслідок атаки загинула одна людина, ще 7 отримали поранення.

Загалом по інфраструктурі Кременчука за один лише день випустили 9 ракет. До цього Кременчук обстрілювали 2 квітня.

16 квітня вороги "демілітаризували" фермерське господарство, що розташоване на території області. Через удар загинув сторож.

7 травня над Полтавською областю Повітряні сили ЗСУ збили ворожу ракету. У цей час в області звучала повітряна тривога. Також російські війська завдали удару по інфраструктурному об'єкту в Карлівці. Одразу після "прильоту" спалахнула пожежа. На щастя, обійшлося без жертв.

Цікаво – скоро росіяни будуть шоковані від місця удару, який завдадуть ЗСУ