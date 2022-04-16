Про це повідомив очільник Полтавської обласної адміністрації Дмитро Лунін. Він показав наслідки "русского міра".

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"Демілітаризація" фермерського господарства

Окупанти провели "демілітаризацію" фермерського господарства неподалік Полтави.

Мабуть, шукали там "бойових" гусей чи корів, але вбили людину – місцевого сторожа,

– наголосив Лунін.

Він зауважив, що дії росіян виходять за межі здорового глузду і розуміння. "Окупанта чекає відплата за кожне зруйноване життя", – додав очільник ОВА.



Наслідки "русского міра" на Полтавщині / Фото з телеграму Луніна



Окупанти неподалік Полтави вбили сторожа / Фото з телеграму Луніна

Нагадаємо, що ввечері 15 квітня окупанти обстріляли село у Полтавській області. Внаслідок атаки загинула людина.

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