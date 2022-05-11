Про можливі "прильоти" повідомили в соцмережах. Варто дочекатись офіційного підтвердження інформації.

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Перед вибухами в областях прозвучали сирени

На Донеччині сигнал про повітряну небезпеку пролунав близько 12:00, а вже через 20 хвилин з'явились перші повідомлення про вибухи.

На Полтавщині сирени почули близько 12:38, вже через кілька хвилин у мережі з'явилась інформація про можливі обстріли.

На Донеччині попередня доба була неспокійною

Зазначимо, що на Донеччині попередня доба була дуже неспокійною. Найгарячіші точки – Мар'їнка, Красногорівка, а також Лиманський напрямок. За словами голови ОВА Павла Кириленка, ворог обстрілює всі лінію фронту. При цьому під вогнем здебільшого не військові позиції, а саме житлові райони.

Зверніть увагу! В ніч на 11 травня російські війська обстріляли Світлодарськ фосфорними бомбами.

Над Полтавщиною кілька днів тому збили ракету

7 травня над Полтавською областю Повітряні сили ЗСУ збили ворожу ракету. У цей час в області звучала повітряна тривога. Також російські війська завдали удару по інфраструктурному об'єкту в Карлівці. Одразу після "прильоту" спалахнула пожежа. На щастя, постраждалих та жертв не було.

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