Про це розповів голова Донецької ОВА Павло Кириленко в ефірі всеукраїнського телемарафону, інформує 24 канал. Постійні бойові дії тривають на Лиманському напрямку.

Тим часом Силам оборони на Запоріжжі вдалося просунутися вперед та закріпитись на нових позиціях

Ворог намагається іти в наступ, – Кириленко

Ворог намагається просунутись по своїх позиціях для того, щоб мати тактичний, а згодом і стратегічний успіх. Проте йому це не вдається,

– розповів Кириленко.

Голова ОВА зазначив, що ті понтонні переправи, які росіяни звели півтори доби тому, були розбиті. Кириленко зауважив: під обстрілами не лише позиції українських військових, а й житлові будинки цивільного населення.

Ворог обстрілює цивільні об'єкти

Страждають великі та малі міста з багатоповерхівками, приватним сектором. Ворог зараз взагалі навіть не пробує стріляти по чомусь прицільно, через це руйнування – велетенські.

В цілому ситуація – складна, проте контрольована,

– сказав Кириленко.

Ситуація з евакуацією військових з "Азовсталі" – важка

Щодо Маріуполя, то голова ОВА каже, що з "Азовсталі" виведено всіх цивільних осіб – жінок, дітей та людей похилого віку. Наразі триває складна процедура під контролем президента Зеленського – вирішення ситуації з військовими.

З самого Маріуполя люди раніше могли виїхати приватним транспортом, проте зараз вороги навіть цього не дозволяють.

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Ситуація на Донеччині: останні новини

В ОП розповіли, що ворог пробував здійснити прорив поблизу Новомихайлівки, проте це йому не вдалось.

Біля Світлодарська росіяни скинули фосфорні бомби.

Напередодні в зоні ООС українські захисники та захисниці відбили 12 атак ворога. Вони знищили гелікоптер, безпілотник та багато іншої техніки.

За попередню добу через злочинні дії російських військ на Донеччині загинули 3 цивільних жителів, ще 3 отримали поранення. Під вогонь потрапили Бахмутський та Краматорський райони. Там зруйновані житлові будинки.

Українська розвідка повідомляє, що з окупованого Донецька вихователів змішують їхати в Маріуполь. Адже місцевому населенню окупанти не довіряють.

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