Усі керівники закладів дошкільної освіти тимчасово окупованого Донецька отримали відповідне розпорядження. Їм потрібно добрати персонал, який має вирушити працювати в Маріуполь та сусідні населені пункти – Мангуш, Нікольське, Ялта.

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Окупанти не довіряють місцевим

Загарбники бояться довіряти місцевому населенню. Крім того, багато хто виїхав на територію, підконтрольну Україні. А деякі люди просто відмовилася співпрацювати з окупантами.

Таке переміщення кадрів пов’язане з недовірою окупаційних адміністрацій до місцевого населення. Також дається взнаки масовий виїзд персоналу на підконтрольну Україні територію та відмовою частини співробітників співпрацювати з окупаційною владою, – пояснюють українські розвідники.

Цікаво, що персонал з тимчасово окупованого Донецька не хоче переїжджати до Маріуполя. Дехто взагалі погрожує, що буде звільнятися, якщо відповідне розпорядження не скасують.

В Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України також стверджують, що схожа ситуація відбувається і в банківській сфері. Вони шукають персонал для банківських установ.

Росіяни масово вивозять населення на окупованих територіях

Станом на травень загарбники вивезли понад мільйон українців в депресивні райони Росії. Спершу люди потрапляють у "табори", де їм видають "довідки" про проходження "фільтрації". Це дозволяє пересуватися на тимчасово окупованих територіях. Згодом цих людей вивозять до Росії. Що роблять з мешканцями, які не проходять "фільтрацію", поки невідомо.

В деяких таборах знаходиться понад 20 тисяч громадян. Ті, хто не проходить "фільтрацію" окупантів, вивозять у невідомому напрямку і їхня доля не відома. Тих, хто ці заходи пройшов – насильно вивозять до Росії, – заявила українська омбудсменка Людмила Денісова.

Зараз відомо, що в Росії перебувають 1 185 000 українських громадян. Близько 200 тисяч з них – це діти.

Відомо, що в Росії є волонтери, які допомагають українцям виїхати через треті країни. Україна вже працює над створенням спеціальної комісії спільно з уповноваженими з прав людини інших країн, яка допоможе депортованим покинути територію країни-агресора.

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