Про це заявила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова. Крім того, окупанти проводять "фільтрацію", а доля тих, хто не проходить її – невідома.

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Окупанти видають українцям "довідки" після фільтрації

Людмила Денісова заявила, що зараз у фільтраційних таборах перебуває близько 20 тисяч українських громадян. Тим, хто проходить "фільтрацію", окупанти видають "довідки" про її проходження, що дозволяє їм пересуватися окупованими територіями і їх вивозять до Росії. Доля тих, хто не проходить "фільтрацію" залишається невідомою.

В деяких таборах знаходиться понад 20 тисяч громадян. Ті, хто не проходить "фільтрацію" окупантів, вивозять у невідомому напрямку і їхня доля не відома. Тих, хто ці заходи пройшов – насильно вивозять до Росії,

– заявила Денісова.

Зараз, за словами Денісової, у Росії перебувають 1 185 000 українських громадян, з яких 200 000 – діти. Уповноважена з прав людини наголосила, що Україна має всі докази того, що депортація українців була спланованою заздалегідь.

У Росії є волонтери, які допомагають повертати українців

Омбудсмен зазначила, що у Росії є волонтери, які допомагають вивозити українців через треті країни. Україна разом з уповноваженими з прав людини з інших країн, які межують з Росією планує створити спеціальну комісію для цього.

Однак, як додала Денісова, в Росії зараз понад мільйон українців, а вивезти вдалося лише кілька родин.

Що відбувається на окупованих територіях

Людмила Денісова розповіла, що у Маріуполі окупанти змушують мирних мешканців розбирати завали будинків, під якими знаходять тіла загиблих. Багато людей просто не витримують цього і втрачають свідомість. Поховати знайдені тіла окупанти не дозволяють. Їх вивозять за місто у спільну могилу. Найімовірніше, за словами Денісової, щоб знищити докази своїх злочинів.

З тимчасово окупованих територій до уповноваженої з прав людини надійшло уже 35 тисяч звернень щодо 76 тисяч українців. Є дзвінки з тимчасово окупованої Херсонщини. Керівники тамтешніх колоній кажуть, що окупанти хочуть видати ув'язненим зброю та відправити на війну.

Людмила Денісова підкреслила, що на тимчасово окупованих територіях наближається справжня гуманітарна катастрофа – у людей немає ліків, подекуди води та їжі. Вони звертаються до уповноваженої з прав людини та благають про допомогу.

Зауважте! Російські окупанти вивозять українців до Росії проти їхньої волі. Там пропагандисти влаштовують ціле шоу з "прийомом" українців. Відомо про випадки, коли росіяни навмисно зривали евакуацію мирних жителів українською стороною, а потім починали "свою евакуацію" та везли людей до Росії. Наприклад, відомий такий випадок у Маріуполі. Росіяни відкрили вогонь, людям сказали про те, що нібито стріляють українці та посадили тих, хто хотів виїхати, у підготовлений автобус. Люди тільки в дорозі дізналися, що їх везуть на окуповану територію, але вийти з транспорту їм не дозволяли.

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