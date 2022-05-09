Об этом заявила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова. Кроме того, оккупанты проводят "фильтрацию", а судьба тех, кто не проходит ее – неизвестна.
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Оккупанты выдают украинцам "справки" после фильтрации
Людмила Денисова заявила, что в настоящее время в фильтрационных лагерях находится около 20 тысяч украинских граждан. Прошедшим "фильтрацию" оккупанты выдают "справки" о ее прохождении, что позволяет им передвигаться оккупированными территориями, потом их вывозят в Россию. Судьба тех, кто не проходит "фильтрацию", остается неизвестной.
В некоторых лагерях находятся более 20 тысяч граждан. Те, кто не проходит "фильтрацию" оккупантов, вывозят в неизвестном направлении, и их судьба неизвестна. Тех, кто эти мероприятия прошел – насильновывозят в Россию,
– заявила Денисова.
Сейчас, по словам Денисовой, в России находятся 1 185 000 украинских граждан, из которых 200 000 – дети. Уполномоченная по правам человека подчеркнула, что у Украины есть все доказательства того, что депортация украинцев была спланирована заранее.
В России есть волонтеры, которые помогают возвращать украинцев
Омбудсмен отметила, что у России есть волонтеры, которые помогают вывозить украинцев через третьи страны. Украина вместе с уполномоченными по правам человека из других стран, граничащими с Россией, планирует создать специальную комиссию для этого.
Однако, как добавила Денисова, в России сейчас более миллиона украинцев, а вывезти удалось всего несколько семей.
Что происходит на оккупированных территориях
Людмила Денисова рассказала, что в Мариуполе оккупанты заставляют мирных жителей разбирать завалы домов, под которыми находят тела погибших. Многие просто не выдерживают этого и теряют сознание. Похоронить найденные тела оккупанты не позволяют. Их вывозят за город в общую могилу. Скорее всего, по словам Денисовой, чтобы уничтожить доказательства своих преступлений.
С временно оккупированных территорий к уполномоченной по правам человека поступило уже 35 тысяч обращений относительно 76 тысяч украинцев. Есть звонки с временно оккупированной Херсонщины. Руководители тамошних колоний говорят, что оккупанты хотят выдать заключенным оружие и отправить на войну.
Людмила Денисова подчеркнула, что на временно оккупированных территориях приближается настоящая гуманитарная катастрофа – у людей нет лекарств, местами воды и еды. Они обращаются к уполномоченной по правам человека и молят о помощи.
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