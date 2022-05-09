Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко подтвердил 24 каналу, что такая информация действительно есть.

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"Мы ее проверяем через свои источники. Следует понимать, что вопрос применения оружия массового уничтожения в отношении наших защитников уже поднимался не один раз и оккупанты об этом постоянно говорят глобально", – сказал он.

Андрющенко говорит, что россияне делают такие заявления, потому что никаким другим способом они не могут проникнуть в укрепление "Азовстали". "Поэтому для конечной точки они давно готовят информационное поле", – сказал мэрский советник.

Он добавил, что по городу "ходит" много сплетен, поэтому он не может пока подтвердить, предупреждают ли оккупанты людей об опасности. Вообще людей устрашают, чтобы местные не ходили по улицам.

Также Андрющенко подтвердил, что сейчас проходит штурм "Азовстали", но подробностей он не рассказал.

Петр Андрющенко о возможности применения химического оружия в Мариуполе:



Ситуация в Мариуполе: коротко о главном

Мариуполь практически полностью оказался под оккупацией русских военных. Единственное место, которое им не удалось захватить – "Азовсталь". Там в течение двух месяцев находились мирные жители окрестных домов, а также украинские защитники.

Михаил Подоляк рассказал, что провести деблокаду Мариуполя не получится. Советник главы ОП объяснил, что если бы была возможность – это уже давно сделали бы.

В начале мая мирных жителей удалось увезти с территории завода.

Русские пытаются скрыть следы своих преступлений, используя крематории. Часть погибших мариупольцев похоронили в большой братской могиле в поселке Мангуш, к западу от города. Сколько там людей пока неизвестно. Людмила Денисова заявила, что количество жертв может быть значительно больше, чем 20 тысяч.

По словам омбудсмена, многих людей оккупанты вывозят в Россию. Часть из них отправляются в далекие и депрессивные регионы. По предварительным данным, таких украинцев более миллиона, из них 200 тысяч – дети.

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