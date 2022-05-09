Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко підтвердив 24 каналу, що така інформація дійсно є.

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"Ми її перевіряємо через свої джерела. Маємо розуміти, що питання застосування зброї масового знищення щодо наших захисників вже піднімалося не один раз і окупанти про це постійно говорять глобально", – сказав він.

Андрющенко каже, що росіяни роблять такі заяви, бо ніяким іншим способом вони не можуть проникнути в укріплення "Азовсталі". "Тому для остаточної точки вони давно готують інформаційне поле", – сказав радник мера.

Він додав, що по місту "ходить" багато пліток, тому він не може поки підтвердили, чи окупанти попереджають людей про небезпеку. Взагалі залякування людей роблять, щоб місцеві не ходили по вулицях.

Також Андрющенко підтвердив, що зараз відбувається штурм "Азовсталі", але подробиць він не розповів.

Петро Андрющенко про можливість застосування хімічної зброї в Маріуполі:



Ситуація у Маріуполі: коротко про головне

Маріуполь майже повністю опинився під окупацією російських військових. Єдине місце, яке їм не вдалося захопити – "Азовсталь". Там протягом двох місяців перебували мирні мешканці з навколишніх будинків, а також українські захисники.

Михайло Подоляк розповів, наразі провести деблокаду Маріуполя не вийде. Радник глави ОП пояснив, що якби була можливість – це б вже давно зробили.

На початку травня мирних мешканців вдалося вивезти з території заводу.

Росіяни намагаються приховати сліди своїх злочинів, використовуючи крематорії. Частину загиблих маріупольців поховали у великій братській могли в селищі Мангуш, що на захід від міста. Скільки там людей – поки невідомо. Людмила Денісова заявила, що кількість жертв може бути значно більшою, аніж 20 тисяч.

Зі слів омбудсменки, чимало людей окупанти вивозять до Росії. Частину з них відправляють у далекі та депресивні регіони. За попередніми даними, таких українців є понад один мільйон, з них 200 тисяч – діти.

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