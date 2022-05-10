Все руководители заведений дошкольного образования временно оккупированного Донецка получили соответствующее распоряжение. Им нужно подобрать персонал, который должен отправиться работать в Мариуполь и соседние населенные пункты – Мангуш, Никольское, Ялта.

Важно Россия может аннексировать Донецкую и Луганскую области, – Госдеп США

Оккупанты не доверяют местным

Захватчики боятся доверять местному населению. Кроме того, многие выехали на территорию, подконтрольную Украине. А некоторые люди просто отказались сотрудничать с оккупантами.

Такое перемещение кадров связано с недоверием оккупационных администраций к местному населению. Также сказывается массовый выезд персонала на подконтрольную Украине территорию и отказом части сотрудников сотрудничать с оккупационными властями, – объясняют украинские разведчики.

Интересно, что персонал из временно оккупированного Донецка не хочет переезжать в Мариуполь. Некоторые вообще угрожают, что будут увольняться, если соответствующее распоряжение не отменят.

В Главном управлении разведки Министерства обороны Украины также утверждают, что похожая ситуация происходит и в банковской сфере. Они ищут персонал для банковских учреждений.

Россияне массово вывозят население на оккупированных территориях

По состоянию на май захватчики вывезли более миллиона украинцев в депрессивные районы России. Сначала люди попадают в "лагеря", где им выдают "справки" о прохождении "фильтрации". Это позволяет передвигаться на временно оккупированных территориях. Впоследствии этих людей вывозят в Россию. Что делают с жителями, не проходящими "фильтрацию", пока неизвестно.

В некоторых лагерях находятся более 20 тысяч граждан. Те, кто не проходит "фильтрацию" оккупантов, вывозят в неизвестном направлении и их судьба неизвестна. Тех, кто прошел эти мероприятия – насильственно вывозят в Россию, – заявила украинская омбудсмен Людмила Денисова.

Сейчас известно, что в России находятся 1 185 000 украинских граждан. Около 200 тысяч из них – это дети.

Известно, что в России есть волонтеры, которые помогают украинцам выехать через третьи страны. Украина уже работает над созданием специальной комиссии совместно с уполномоченными по правам человека других стран, которая поможет депортированным покинуть территорию страны-агрессора.

Важно – Байден подписал ленд-лиз для Украины: смотрите видео