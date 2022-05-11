Зараз Анна Іванівна у безпеці і не бачить того, на що перетворили російські загарбники її село Велику Данилівку на Харківщині. Воно, зауважимо, буквально кілька днів тому було в епіцентрі бойових дій.

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Поруйновані будівлі, перевернуті автомобілі

Співробітник Центру стратегічних комунікацій заїхав у Велику Данилівку. Він хотів на власні очі глянути, що після себе залишили російські загарбники у селі Анни Іванівни.

Зауважимо, що село розташоване неподалік Циркунів. А відділяла ці два села хіба смуга лісу. У Великій Данилівці стояв 22 батальйон 92 ОМБР. І саме його бійців Анна Іванівна зустріла з прапором СРСР. Жінка подумала, що вони – російські військові. А окупанти відео з бабусею та прапором миттєво використали для пропаганди. Жінку назвали героїнею. Ба більше, її образ надихнув на створення мерчу та навіть пам'ятників.

Що залишили після себе окупанти в селі Анни Іванівни / Фото SPRAVDI

Якими б "визволителями" себе росіяни не показували, залишають вони після себе руїни та згарища. Так, у рідному селі бабці можна побачити і перекинути автомобілі, і поруйновані житлові будинки, і напис на трансформаторній будці: "Тварини, де світло". Надію дарує хіба зелень, яка буйно розрослася там, де протягом кількох місяців росіяни сіяли смерть.

Анна Іванівна кляне окупантів

Хоч вона і вийшла до українських військових з прапором СРСР, жінка не підтримує дії російських загарбників. Ба більше, ганчірку ту вона взяла лише для того, щоб окупанти "не громили Україну".

І хоч бабці вдалося уникнути безпосереднього контакту з російськими загарбниками, їй вони все ж "подарунок" передали. Так, на подвір'я Анни Іванівни впала ворожа міна. Тож вона буквально кляне російських військових. А ще вона почувається надзвичайно засмученою, адже пропагандистська машина зробила її "зрадницею".

Червоний прапор, так думала Анна Іванівна, – російський. Ба більше, вона повірила в те, у чому її переконав священник УПЦ МП. Тепер же жінка зробила свої висновки. Вона підкреслила, що президентові Росії необхідно лише захопити нові землі. Натомість людей "рятувати" він і не збирався.

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