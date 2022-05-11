Сейчас Анна Ивановна в безопасности и не видит того, во что превратили российские захватчики ее село Великую Даниловку в Харьковской области. Оно, заметим, буквально несколько дней назад было в эпицентре боевых действий.

Читайте также Напряженная ситуация возле Приднестровья, минус 26 350 врагов: основное за 77 день войны

Разрушенные здания, перевернутые автомобили

Сотрудник Центра стратегических коммуникаций заехал в Большую Даниловку. Он хотел посмотреть, что после себя оставили российские захватчики в селе Анны Ивановны.

Заметим, что село расположено недалеко от Циркунов. А отделяла эти два села разве что полоса леса. В Большой Даниловке стоял 22 батальон 92 ОМБР. И именно его бойцов Анна Ивановна встретила с флагом СССР. Женщина подумала, что они – российские военные. А оккупанты видео с бабушкой и флагом мгновенно использовали для пропаганды. Женщину назвали героиней. Более того, ее образ вдохновил на создание мерча и даже памятников.

Что оставили после себя оккупанты в селе Анны Ивановны / Фото SPRAVDI

Какими бы "освободителями" себя россияне ни показывали, оставляют они после себя развалины и пожарища. Так, в родном селе бабушки можно увидеть и перевернутые автомобили, и разрушенные жилые дома, и надпись на трансформаторной будке: "Твари, где свет". Надежду дарит разве зелень, буйно разросшаяся там, где в течение нескольких месяцев россияне сеяли смерть.

Анна Ивановна клянет оккупантов

Хотя она и вышла к украинским военным с флагом СССР, женщина не поддерживает действия российских захватчиков. Более того, тряпку она взяла только для того, чтобы оккупанты "не громили Украину".

И хотя бабушке удалось избежать непосредственного контакта с российскими захватчиками, ей они все же "подарок" передали. Так, во двор Анны Ивановны упала вражеская мина. Поэтому она буквально клянет российских военных. А еще она чувствует себя очень расстроенной, ведь пропагандистская машина сделала ее "изменницей".

Красный флаг, так думала Анна Ивановна, – российский. Более того, она поверила в то, в чем ее убедил священник УПЦ МП. Теперь же женщина сделала свои выводы. Она подчеркнула, что президенту России нужно только захватить новые земли. А людей спасать он и не собирался.

Тем временем жена оккупанта призвала убивать и пытать детей в Украине: смотрите видео