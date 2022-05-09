Жизнь Анны Михайловны, которая жила в окрестностях Харькова, оказалась трагической. Об этом рассказал работник Центра стратегических коммуникаций, который встретился с женщиной.

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Все дети бабушки погибли

У бабушки есть фамилия Иванова. Она взяла ее от своего второго мужа, с которым живет до сих пор. Во втором браке у Анны Ивановой было два сына, а от первого мужа у женщины было 2 дочери. Однако все они погибли.

По словам бабушки, одну девочку "сожгла" ее свекровь. Анна Михайловна утверждает, что женщина якобы положила ее на печь. Сыновей убили по чужим селам при неизвестных обстоятельствах.

Верила священнику московского патриархата

Бабушка говорит, была убеждена, что красное знамя является российским. Кроме того, она верила в то, что ей наговорил священник УПЦ МП. Однако теперь уже сделала свои выводы. Анна Михайловна признала, что Путину нужны только земли, а на украинцев ему наплевать.

Я понимаю того парня, что топтал красный флаг. Они нас защищают, гибнут, а тут я с этим флагом,

– добавила женщина.

Образ бабушки в российской пропаганде

Бабушка с советским флагом вышла к украинским военным, вероятно, думая, что это россияне. Пропагандисты мгновенно подхватили этот случай и использовали его как символ своей агрессии. Они уже установили памятник бабушке с флагом в Мариуполе.

Однако женщина объясняет, что ошиблась. Она чувствует себя "изменницей" и не хочет, чтобы ее использовали оккупанты. Она теперь проклинает захватчиков, ведь те обстреляли ее дом. Украинские военные просят не презирать бабушку. Даже если она раньше положительно относилась к российским оккупантам, теперь свое мнение изменила, а флаг выбросила подальше.

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