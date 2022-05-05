Сама Анна Іванівна, стверджує, що її неправильно зрозуміли. Вона, навпаки, вдячна українським бійцям, які її підтримують. А вийшла до військових з прапором СРСР, бо думала, що то росіяни: хотіла попросити, щоб вони "не громили Україну".

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Бабцю евакуювали разом з дідусем

Анна Іванівна проживає на околицях Харкова. Українські військові завжди приносили бабці продукти, а згодом допомогли евакуюватися в одну з лікарень міста. Зараз вона перебуває там разом з чоловіком.

Бабуся засмучена, бо не хотіла ставати одним з символів агресора. Але російські пропагандисти все перекрутили, і тепер вона почуває себе "зрадницею". Дивовижно, але окупанти ще й "подякували" Анні Іванівні. Ось, яка міна нещодавно прилетіла на її подвір’я.

Російська міна впала на подвір’я Анни Іванівни / Скриншот з відео

Українські військові просять не зневажати бабусю. Навіть, якщо вона й раніше позитивно ставилася до російських окупантів, то тепер точно змінила думку. Червону шмату точно викинула якнайдалі.

Тепер, коли від росіян Анна Іванівна отримала міну на подвір'я, а від українців допомогу, її онук рятується в Польщі; коли вона дізналася про Бучу та все інше, вона закинула той червоний прапор якнайдалі, – каже командир взводу на псевдо "Кадет", який допомагав евакуюватися бабусі.

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Тим часом російські пропагандисти зробили з Анни Іванівни дивний символ боротьби. До прикладу, в Маріуполя вже поставили моторошний чорний пам'ятник в честь "бабки із прапором СРСР". Схожу скульптуру розмістили 3 травня в російському Бєлгороді. Але вже через день її забрали, бо люди почали на неї вилізати.

На думку радника глави Офісу Президента Сергія Лещенка, такий "креатив" від російських пропагандистів свідчить – це просто сміття. Вони не можуть створити інший символ, бо українське населення банально не підтримує російських окупантів.

Ця криза жанру вкотре доводить, що українці не раді російським загарбникам на нашій землі. А росіянам доводиться вигадувати міфи, щоб їхня внутрішня пропаганда хоч на когось спиралася, – наголосив Сергій Лещенко.

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