Підрозділи протиповітряної оборони збили гелікоптер Мі-24
У пресслужбі ООС повідомили, що протягом 10 травня військовослужбовці угруповання Об'єднаних сил успішно відбили 12 атак ворога.
До речі На Сході ЗСУ відбили 4 атаки ворога: знищили 260 окупантів і понад 20 одиниць техніки
Наші воїни завдали значних втрат російським окупантам. Українські захисники та захисниці знищили:
- 12 танків;
- 4 артилерійські системи;
- 19 одиниць бойової броньованої техніки;
- 2 одиниці спеціальної інженерної техніки;
- 7 автомобілів ворога.
Також успіхи українські захисники мали в повітрі. Повідомляється, що підрозділи протиповітряної оборони в небі Донбасу збили один ворожий гелікоптер Мі-24.
Окрім того, українські воїни ліквідували відразу три російські безпілотники типу "Орлан-10".
Росія не відмовилася від захоплення Донбасу
- Російські військові продовжують обстрілювати цивільне населення у Донецькій області. Тільки протягом 10-го травня від рук агресора загинуло ще троє мирних мешканців у Мар'їнці, Авдіївці та Калиновому. Ще троє людей отримали поранення.
- Після фіаско на Півночі війська агресора зосередилися на Сході нашої держави. Російська окупаційна влада віддала наказ своїм військовим вийти на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей.
- На цьому тлі речник Держдепартаменту США Нед Прайс заявив, що Росія може анексувати Донецьку та Луганську області. Через це російські загарбники мають намір провести фіктивні референдуми у тимчасово окупованих населених пунктах України.
- У Генштабі ЗСУ заявили, що основні зусилля окупанти зосереджують на Сході. Повідомлялося, що росіяни готуються до наступу в напрямках Лиману та Сєвєродонецька.
- Водночас у Міноборони США повідомили, що російські військові та офіцери відмовляються виконувати накази щодо наступу на Донбас. Там наголосили на проблеми з моральним духом у російській армії.
- Також на тлі великих втрат Росія вирішила перекинули на територію України близько 500 мобілізованих бійців з окупованого Донбасу. Станом на ранок 10 травня втрати Росії у війні з Україною вже склали 26 тисяч військових.
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