Підрозділи протиповітряної оборони збили гелікоптер Мі-24

У пресслужбі ООС повідомили, що протягом 10 травня військовослужбовці угруповання Об'єднаних сил успішно відбили 12 атак ворога.

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Наші воїни завдали значних втрат російським окупантам. Українські захисники та захисниці знищили:

12 танків;

4 артилерійські системи;

19 одиниць бойової броньованої техніки;

2 одиниці спеціальної інженерної техніки;

7 автомобілів ворога.

Також успіхи українські захисники мали в повітрі. Повідомляється, що підрозділи протиповітряної оборони в небі Донбасу збили один ворожий гелікоптер Мі-24.

Окрім того, українські воїни ліквідували відразу три російські безпілотники типу "Орлан-10".

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