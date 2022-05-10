Подразделения противовоздушной обороны сбили вертолет Ми-24
В пресс-службе ООС сообщили, что в течение 10 мая военнослужащие группировки Объединенных сил успешно отбили 12 атак врага.
Кстати На Востоке ВСУ отбили 4 атаки врага: уничтожили 260 оккупантов и более 20 единиц техники
Наши воины нанесли значительные потери российским оккупантам. Украинские защитники и защитницы уничтожили:
- 12 танков;
- 4 артиллерийских системы;
- 19 единиц боевой бронированной техники;
- 2 единицы специальной инженерной техники;
- 7 автомобилей врага.
Также успехи у украинских защитников были в воздухе. Сообщается, что подразделения противовоздушной обороны в небе Донбасса сбили один вражеский вертолет Ми-24.
Кроме того, украинские воины ликвидировали сразу три российских беспилотника типа "Орлан-10".
Россия не отказалась от захвата Донбасса
- Российские военные продолжают обстреливать гражданское население в Донецкой области. Только в течение 10 мая от рук агрессора погибли еще трое мирных жителей в Марьинке, Авдеевке и Калинове. Еще три человека получили ранения.
- После фиаско на Севере войска агрессора сосредоточились на Востоке нашего государства. Российские оккупационные власти отдали приказ своим военным выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей.
- На этом фоне представитель Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что Россия может аннексировать Донецкую и Луганскую области. Поэтому российские захватчики намерены провести фиктивные референдумы во временно оккупированных населенных пунктах Украины.
- В Генштабе ВСУ заявили, что основные усилия оккупанты сосредоточивают на Востоке. Сообщалось, что россияне готовятся к наступлению в направлениях Лимана и Северодонецка.
- В то же время в Минобороны США сообщили, что российские военные и офицеры отказываются выполнять приказы о наступлении на Донбасс. Там отметили проблемы с моральным духом в российской армии.
- Также на фоне больших потерь Россия решила перебросить на территорию Украины около 500 мобилизованных бойцов из оккупированного Донбасса. По состоянию на утро 10 мая потери России в войне с Украиной уже составили 26 тысяч военных.
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