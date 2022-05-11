О возможных "прилетах" сообщили в соцсетях. Стоит дождаться официального подтверждения информации.
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Перед взрывами в областях прозвучали сирены
В Донецкой области сигнал о воздушной опасности прозвучал около 12: 00, а уже через 20 минут появились первые сообщения о взрывах.
На Полтавщине сирены услышали около 12: 38, уже через несколько минут в сети появилась информация о возможных обстрелах.