О возможных "прилетах" сообщили в соцсетях. Стоит дождаться официального подтверждения информации.

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Перед взрывами в областях прозвучали сирены

В Донецкой области сигнал о воздушной опасности прозвучал около 12: 00, а уже через 20 минут появились первые сообщения о взрывах.

На Полтавщине сирены услышали около 12: 38, уже через несколько минут в сети появилась информация о возможных обстрелах.