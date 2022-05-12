Захоплення Донбасу залишається однією з пріоритетних цілей російських окупантів. Заради її досягнення рашисти готові обстрілювати усе навколо та зрівнювати міста та села з землею.

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Обстріли міст Донеччини

Як повідомив очільник Донецької ОВА Павло Кириленко, ворог продовжує гатити по мирних українських містах на території області. Про це він заявив в ефірі національного телемарафону, передає 24 канал.

Кириленко розповів, що вздовж усієї лінії фронту ворог не припиняє обстріли. Росіяни завдають ракетних ударів та бомбардувань з авіації. Під ударом також опинилися й віддалені населені пункти, такі як Бахмут, Слов'янськ, Краматорськ тощо.

На Донеччині зараз майже немає населених пунктів, які б зараз не обстрілювали російські окупанти. Ворог б'є не лише по позиціях ЗСУ, а й по цивільній інфраструктурі, нищить її, кожного дня є жертви та поранені,

– сказав Кириленко.

Росія вбиває цивільних

За інформацією, яку надав Павло Кириленко, 11 травня внаслідок російських обстрілів 2 людини отримали поранення. Це мешканці Нью-Йорку та Новоселівки (Лиманський район).

У Маріуполі та Волновасі кількість людей, життя яких забрали російські окупанти, встановити наразі неможливо.

Росія вбиває цивільних / Інфографіка Донецької ОВА

Лінія фронту: коротко про останні новини

На Харківщині в одному з населених пунктів росіяни обстріляли будинок мирних мешканців з танка. Внаслідок звірства росіян троє людей загинули.

Звільнені Циркуни у Харківській області окупанти почали обстрілювати запальними снарядами. Єдина мета ворога – спалити населений пункт.

Росіяни обстріляли Комишуваху на Запоріжжі, снаряди ворога розірвалися просто у житлових кварталах. Ворог залучив для удару артилерію. Десятки людей отримали поранення, є загиблий, також пошкоджено або зруйновано десятки будівель.

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