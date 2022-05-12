Захват Донбасса остается одной из приоритетных целей российских оккупантов. Ради ее достижения рашисты готовы обстреливать все вокруг и сравнивать города и деревни с землей.

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Обстрелы городов Донбасса

Как сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко, враг продолжает бить по мирным украинским городам на территории области. Об этом он заявил в эфире национального телемарафона, передает 24 канал.

Кириленко рассказал, что вдоль всей линии фронта враг не прекращает обстрелы. Россияне наносят ракетные удары и бомбят из авиации. Под ударом оказались и отдаленные населенные пункты, такие как Бахмут, Славянск, Краматорск и другие.

В Донецкой области сейчас почти нет населенных пунктов, которые бы не обстреливали российские оккупанты. Враг бьет не только по позициям ВСУ, но и по гражданской инфраструктуре, уничтожает ее, каждый день есть жертвы и раненые,

– сказал Кириленко.

Россия убивает гражданских

По информации, которую предоставил Павел Кириленко, 11 мая в результате российских обстрелов 2 человека получили ранения. Это жители Нью-Йорка и Новоселовки (Лиманский район).

В Мариуполе и Волновахе количество людей, жизнь которых унесли российские оккупанты, установить пока невозможно.

Россия убивает гражданских / Инфографика Донецкой ОВА

Линия фронта: коротко о последних новостях

В Харьковской области в одном из населенных пунктов россияне обстреляли дом мирных жителей из танка. В результате зверства россиян три человека погибли.

Освобожденные Циркуны в Харьковской области оккупанты начали обстреливать зажигательными снарядами. Единственная цель врага – сжечь населенный пункт.

Россияне обстреляли Камышеваху на Запорожье, снаряды врага разорвались прямо в жилых кварталах. Враг привлек для удара артиллерию. Десятки людей получили ранения, есть погибший, также повреждены или разрушены десятки зданий.

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