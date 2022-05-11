Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности сообщил, что обстрелы продолжаются уже несколько часов. Единственная цель захватчиков – поджечь Циркуны.

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Истории с войны: враг обстреливает освобожденный поселок Циркуны в Харьковской области зажигательными снарядами. Поселок до сих пор горит, а обстрелы продолжаются уже несколько часов.

– говорится в сообщении.

По данным Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности, российские оккупанты обстреляли освобожденные Циркуны с территории поселка Липцы – временно оккупированного.

Говорится, что единственной целью врага было поджечь Циркуны. Сейчас в селе находятся 20 лежачих людей. Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности сообщает, что на территории Циркунов – много детей и только несколько взрослых.

Освобожденные Циркуны / Фото Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности

Освобождение Циркунов от российских захватчиков

Село Циркуны удалось освободить благодаря героическому наступлению защитников из 92-й механизированной бригады и других украинских подразделений. Олег Синегубов – глава Харьковской ОВА – рассказал, что местные жители встретили украинских героев со слезами на глазах.

Синегубов поблагодарил всех жителей Циркунов за стойкость и патриотизм. Люди мужественно сопротивлялись, несмотря на террор российских оккупантов.

Циркуны были под российской оккупацией с первых дней войны. Захватчики причинили людям много страданий, а селу – немало разрушений. Враг уничтожил целые улицы. Россияне разрушили много домов местных жителей.

Председатель Харьковской ОВА 8 мая сообщил, что в Циркунах начали работу правоохранители. Они фиксировали преступления, которые совершили российские захватчики. Также подразделения пиротехников постепенно разминировали территорию.

Синегубов призвал местных жителей быть крайне осторожными и не рисковать собственной жизнью. Он также предупредил, что возвращаться в Циркуны – слишком рано. Сейчас это опасно.

По словам главы ОВА, критическую инфраструктуру в селе собирались начать восстанавливать, как только военные предоставят соответствующее разрешение.

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