Свої ракети російські загарбники хотіли випустити по обласному центру Запоріжжя. Речник Сил оборони Запорізького напрямку полковник Руслан Ткачук заявив, що робота протиповітряної оборони з відбиття атаки була успішною.

До теми На Запоріжжі українські захисники знешкодили 49 окупантів і майже 20 одиниць ворожої техніки

Ракету перехопили в повітрі й вона розірвалася над інфраструктурним об'єктом в населеному пункті біля обласного центру. Об’єкт зазнав значних руйнувань. За попередньою інформацією постраждалих немає,

– сказав він.

Також Ткачук наголосив, що російські війська продовжують нахабно порушувати міжнародні норми та правила ведення війни.

Росіяни б'ють по мирних

Російські війська не втомлюються показувати свої звірства та доводити всю цинічність. В більшості вони обстрілюють не лише військові позиції нашої армії, але й мирні села, селища та міста. Це стосується також і Запоріжжя.

За словами Ткачука, щоб обстрілювати мирні населені пункти, російські загарбники застосовували свою авіацію. Зокрема, мовиться про літак Су-25. Крім цього, стріляли з танка, реактивної системи залпового вогню "Град", ствольної артилерії, 120-міліметрових мінометів та крупнокаліберних кулеметів, стрілецької зброї.

Обстріли терпіли такі населені пункти:

Оріхів;

Залізничне;

Гуляйполе;

Новоандріївка;

Ольгівське;

Новоіванівка;

Комишуваха;

Темерівка;

Червоне;

Новоданилівка;

Успенівка;

Білогір'я;

Кам'янське;

Полтавка;

Новосілка.

Що дають обстріли росіянам

Як повідомив полковник Ткачук, коли ворог веде обстріл, то завдає певних руйнувань. Зазвичай це бувають ракетні та артилерійські удари.

Тому російські окупанти знищують об'єкти цивільної інфраструктури, шляхи автомобільних та залізничних сполучень, електростанції та мирні житлові будинки. Також їхні цинічні обстріли створюють постійну загрозу для життя цивільних мешканців.

Що відомо про Запорізький напрямок боротьби

Повідомляли про те, що на Запоріжжі Збройні Сили України розпочали контрнаступальні дії. Силам оборони вдалося навіть просунутися вперед та закріпитись на нових позиціях. При цьому в російських загарбників на цьому напрямку також є план щодо просування вперед. Але наші захисники стрімко зривають ці наміри ворога.

Також 11 травня півтора десятка ворожих ракет розірвалися в житлових кварталах Комишувахи на Запоріжжі. Унаслідок такого обстрілу загинула людина. По селище міського типу били, використовуючи артилерію.

Не менше від обстрілів страждає й Оріхове. До того ж населений пункт тимчасово окупований і місцеві потерпають від мародерства та різного роду знущань. По місту вели артилерійські атаки, завдаючи руйнувань інфраструктурі. Поцілили в елеватор.

Росіяни обстрілюють і сусідню Дніпропетровщину: дивіться відео