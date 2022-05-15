У черговому вечірньому зверненні голова Луганської ОВА заявив, що під контролем України залишається 10% Луганщини. 3 великих населених пункти та прилеглі громади досі тримають оборону та не підпускають окупантів.

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Сергій Гайдай повідомив, що лише кілька точок залишаються під контролем ЗСУ. Це Сєвєродонецьк, Лисичанськ та околиці Рубіжного. Крім того, Збройні Сили України контролюють прилеглі села і селища міського типу.

Сьогодні під нашим контролем околиці Рубіжного; Лисичанськ, Сєвєродонецьк (плюс села та містечка громад), Гірська громада та територія вздовж дороги Лисичанськ-Бахмут до кордону з Донеччиною,

– заявив Сергій Гайдай.

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Найнебезпечнішим напрямком в Луганській області Сергій Гайдай назвав Сєвєродонецький.

Найнебезпечніші напрямки на Луганщині: Сєвєродонецький, з боку Попасної та Білогорівки (дорога Лисичанськ – Бахмут). Прориви тут можуть дозволити оркам взяти область в кільце,

– розповів голова Луганської ОВА.

Гайдай повідомив, що у селах поблизу Сєвєродонецька тривають жорстокі бої українських захисників та російських окупантів.

За його словами, з 2014 року окупантами було захоплено лише 30% території Луганської області. Зараз Сергій Гайдай повідомив – українські військові відступили, щоб не довелося розтягувати лінію фронту. Загалом він задоволений тактичною роботою українських військ і вважає, що стратегія ЗСУ обрана правильно.

Наша оборона потужна, ми вистоїмо, Сєвєродонецьк надійно захищений, що навіть те велике скупчення рашистів та техніки не зможе його завоювати! Вірте в ЗСУ!

– підсумував Сергій Гайдай.

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