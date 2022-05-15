У черговому вечірньому зверненні голова Луганської ОВА заявив, що під контролем України залишається 10% Луганщини. 3 великих населених пункти та прилеглі громади досі тримають оборону та не підпускають окупантів.
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Сергій Гайдай повідомив, що лише кілька точок залишаються під контролем ЗСУ. Це Сєвєродонецьк, Лисичанськ та околиці Рубіжного. Крім того, Збройні Сили України контролюють прилеглі села і селища міського типу.
Сьогодні під нашим контролем околиці Рубіжного; Лисичанськ, Сєвєродонецьк (плюс села та містечка громад), Гірська громада та територія вздовж дороги Лисичанськ-Бахмут до кордону з Донеччиною,
– заявив Сергій Гайдай.
Вечірнє зведення 15 травня Сергія Гайдая: дивіться відео про ситуацію на фронті
Найнебезпечнішим напрямком в Луганській області Сергій Гайдай назвав Сєвєродонецький.
Найнебезпечніші напрямки на Луганщині: Сєвєродонецький, з боку Попасної та Білогорівки (дорога Лисичанськ – Бахмут). Прориви тут можуть дозволити оркам взяти область в кільце,
– розповів голова Луганської ОВА.
Гайдай повідомив, що у селах поблизу Сєвєродонецька тривають жорстокі бої українських захисників та російських окупантів.
За його словами, з 2014 року окупантами було захоплено лише 30% території Луганської області. Зараз Сергій Гайдай повідомив – українські військові відступили, щоб не довелося розтягувати лінію фронту. Загалом він задоволений тактичною роботою українських військ і вважає, що стратегія ЗСУ обрана правильно.
Наша оборона потужна, ми вистоїмо, Сєвєродонецьк надійно захищений, що навіть те велике скупчення рашистів та техніки не зможе його завоювати! Вірте в ЗСУ!
– підсумував Сергій Гайдай.
Що відбувається у Сєвєродонецьку: коротко про головне
- Сергій Гайдай повідомив, що лише за 14 травня російські окупанти обстріляли Сєвєродонецьк з артилерійських систем 11 разів. За його словами, бойовики вчергове влучили в завод "Азот", який знаходиться на території Сєвєродонецька.
- Тільки в самому Сєвєродонецьку російські вбивці зруйнували 11 житлових будинків у старих та нових районах міста – там загорілися кілька квартир. Також зафіксували попадання в місцеву техніку та завод "Азот". За словами Гайдая, на території заводу спалахнула пожежа в одному із виробничих приміщень.
- З Сєверодонецька 15 травня вдалося вивезти 10 людей. Вони потрапили під обстріл російських окупантів, проте все ж змогли виїхати у безпеку. Серед врятованих – 4 дитини та 2 маломобільних осіб.
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