В очередном вечернем обращении глава Луганской ОВ заявил, что под контролем Украины остается 10% Луганщины. 3 больших населенных пункта и близлежащие общины все еще держат оборону и не подпускают оккупантов.
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Сергей Гайдай сообщил, что всего несколько точек остаются под контролем ВСУ. Это Северодонецк, Лисичанск и окрестности Рубежного. Кроме того, Вооруженные Силы Украины контролируют близлежащие села и поселки городского типа.
Сегодня под нашим контролем окрестности Рубежного; Лисичанск, Северодонецк (плюс села и городки общин), Горская община и территория вдоль дороги Лисичанск-Бахмут до границы с Донетчиной,
– заявил Сергей Гайдай.
Вечерняя постройка 15 мая Сергея Гайдая: смотрите видео о ситуации на фронте
Самым опасным направлением в Луганской области Сергей Гайдай назвал Северодонецкий.
Самые опасные направления в Луганской области: Северодонецкое, со стороны Попасной и Белогоровки (дорога Лисичанск – Бахмут). Прорывы здесь могут позволить оркам взять область в кольцо,
– рассказал глава Луганской ОВА.
Гайдай сообщил, что в селах близ Северодонецка продолжаются жестокие бои украинских защитников и российских оккупантов.
"Наша оборона мощная, мы выстоим, Северодонецк надежно защищен, что даже то большое скопление рашистов и техники не сможет его завоевать! Верьте в ВСУ!" – подытожил Сергей Гайдай.
Что происходит в Северодонецке: коротко о главном
- Сергей Гайдай сообщил, что только за 14 мая российские оккупанты обстреляли Северодонецк из артиллерийских систем 11 раз. По его словам, боевики в очередной раз попали в завод "Азот", который находится на территории Северодонецка.
- Только в самом Северодонецке русские убийцы разрушили 11 жилых домов в старых и новых районах города – там загорелось несколько квартир. Также зафиксировали попадание в местную технику и завод Азот. По словам Гайдая, на территории завода вспыхнул пожар в одном из производственных помещений.
- Из Северодонецка 15 мая удалось вывезти 10 человек. Они попали под обстрел российских оккупантов, однако все же смогли уехать в безопасные районы. Среди спасенных – 4 ребенка и 2 маломобильных человека.
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