"Свидетельства" в письменной форме должны подготовить жители Мариуполя, которые остались в городе. Об этом в твоем телеграм-канале сообщил советник городского главы Мариуполя Петр Андрющенко.

К теме Оккупанты заметают следы и на скорую руку разбирают завалы роддома в Мариуполе

Россия обменивает лживые показания на "компенсации"

Чтобы воплотить это в жизнь, россияне объявили о начале регистрации для получения компенсации за уничтоженное жилье или потерю члена семьи. Заявления принимают в округе №9.

За разрушенное жилье оккупанты обещают выплатить 500 тысяч рублей (около 6 тысяч долларов), а за погибшего члена семьи – 3 миллиона рублей (ориентировочно 33 тысячи долларов).

Однако ожидаемо, что есть одно "но". Чтобы подать письменное заявление на компенсацию, мариупольцев обязывают указывать, что их имущество "было уничтожено украинскими военными", а родные и близкие "убиты украинской армией".

Горожанам, которые отказываются указывать в заявлениях такую откровенную ложь, в любой компенсации, конечно, отказывают. Исходя из психологического давления и режима информационной блокады в Мариуполе, некоторые заявители все же добавляют в заявления примечания, которых требуют оккупанты. Они надеются, что в обмен на это действительно получат деньги.

В итоге Россия получает десятки тысяч собственноручно составленных письменных "свидетельств" о "зверствах украинской армии",

– объяснил Петр Андрющенко.

Денег не будет

Советник главы Мариуполя отметил, что Россия, конечно, не будет выплачивать никаких компенсаций даже тем, кто согласится на ее условия и будет надеяться на деньги в обмен на ложь и клевету.

"Только на выполнение этих обещаний мариупольцам Россия должна потратить не менее 2,5 миллиарда долларов США. Что в текущем состоянии экономики России невозможно", – убежден Андрющенко.

В то же время полученные "свидетельства" оккупанты планируют использовать для влияния на международное мнение. В частности, широкую огласку им могут предоставить пропагандистские медиаканалы, которые до сих пор продолжают работать на территориях ЕС.

Россияне заметают следы в Мариуполе

Оккупанты пытаются замести следы ужасных преступлений, которые они совершают в Украине, и в Мариуполе в частности.

Для этого они начали разбирать завалы роддома, по которому они еще в марте нанесли авиаудар.

Несколькими днями ранее появилась информация о том что захватчики заставляют мариупольцев разбирать завалы разбомбленного 16 марта драмтеатра, где на тот момент прятались тысячи людей.

Горожане отказывались помогать врагам, поэтому они прибегли к своему традиционному методу – манипуляциям. Они начали "нанимать" мариупольцев, обещая платить им рублями.

Также к участию в разборах завалов привлекают работников МЧС России.

Обратите внимание – Среди вещей уничтоженных оккупантов нашли шарф "Партии Регионов"